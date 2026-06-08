Na ruševinah nekdanjega zavoda Filzi telovadnica

Namesto zapuščene stavbe bodo na goriških Rojcah zrasli nova telovadnica, manjše nogometno igrišče in stanovanja za ranljivejše skupine. Po dolgih letih čakanja projekt prenove območja nekdanjega zavoda Filzi v Ulici Pola končno prehaja v izvedbeno fazo. Goriško podjetje za neprofitne gradnje ATER namreč zaključuje razpisni postopek za izbiro izvajalca, ki bo porušil dotrajani objekt.

Ponudbe morajo prispeti do jutri, sledila bo oddaja naročila. Če ne bo zapletov, bodo objekt porušili do konca leta 2026. S tem bo območje na voljo za naslednje projektne in izvedbene faze, v katerih bosta ATER in Občina Gorica, vsak v okviru svojih pristojnosti, uresničila novo prostorsko zasnovo.

Korenine projekta segajo deset let nazaj, ko je bilo območje vključeno v državni izredni program za urbano prenovo in varnost predmestij. Gre za veliko naložbo: skupna vrednost posegov je ocenjena na 10,4 milijona evrov, od tega je približno 7,1 milijona namenjenih delom, 3,3 milijona pa rušenju in drugim postavkam.

Za šolo in mesto

Nova ureditev je sad dogovora med podjetjem ATER in občinsko upravo. Del zemljišča ob Ulici Pola bo v pristojnosti občine. Tam je predvidena gradnja telovadnice, ki bo urejena v skladu s standardi italijanskega olimpijskega komiteja CONI in bo merila 995 kvadratnih metrov. Ob njej bo igrišče za mali nogomet s površino 500 kvadratnih metrov. Športni objekt bo namenjen bližnji osnovni šoli Ferretti v Ulici Zara, popoldne pa bo na voljo tudi za druge športne dejavnosti.

Drugi del območja, ki bo imel samostojen vhod, bo v celoti uredilo in upravljalo podjetje ATER. Na njem bo nastala stanovanjska stavba z dvanajstimi stanovanji za zaščitene oziroma ranljivejše skupine. Objekt bo imel tri nadstropja, visok bo 9,7 metra, njegova prostornina pa bo znašala 3900 kubičnih metrov. Pri načrtovanju bodo upoštevali energetsko učinkovitost in trajnost.

»Skupni cilj je, da na območju, ki je predolgo propadalo, nastane nov prostor srečevanja,« izpostavlja vodstvo podjetja ATER. Športni del bo namenjen šoli, mladim in popoldanskim dejavnostim, stanovanjski del pa ljudem, ki potrebujejo posebno obliko podpore. Naložba naj bi hkrati zmanjšala stroške upravljanja in vpliv na okolje ter obrobnemu delu Gorice zagotovila novo vlogo.

»Ta projekt je eden najpomembnejših, ki jih lahko ATER Gorica izvede za mesto,« poudarja predsednik podjetja ATER Daniele Sergon. Gre za desetletja zapuščeno območje, ki si zasluži pozornost in naložbe. »Po zaslugi sodelovanja z Občino Gorica bomo skupnosti vrnili uporabne prostore, stanovanjske in športne, namenjene predvsem tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Zadovoljni smo, da končno prehajamo od načrtovanja k operativni fazi,« je dejal Sergon.

Revitalizacije degradiranega območja se veseli tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Na tem projektu delamo že deset let. Z njim bomo odgovorili na potrebe same mestne četrti in zlasti osnovne šole, ki bo dobila nove prostore za telesno vzgojo. Ker je povpraševanje po športnih objektih nasploh veliko, bo telovadnica v popoldanskem času na voljo tudi drugim,« pravi Ziberna. Župan izpostavlja, da se mu pri projektu zdi pomembno tudi to, da bo območje ohranilo svojo izobraževalno namembnost.

Stavba ima namreč za seboj več kot šestdesetletno zgodovino. Zgrajena je bila v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, sprva kot moški dijaški dom za ezule iz Istre, Reke in Dalmacije. Pozneje je postala last Dežele FJK, ki jo je uporabljala za tečaje deželnega zavoda za poklicno usposabljanje IRFoP. Od sredine devetdesetih let je bila stavba, ki je bila potrebna prenove in ni več ustrezala varnostnim predpisom, opuščena; uporabljali so jo le še kot skladišče in arhiv. Leta 2002 je deželna vlada odobrila njen prenos na goriško podjetje ATER.

Poznejše analize so pokazale, da bi bila obnova izredno zahtevna, zato so sklenili, da bodo objekt, ki obsega 2400 kvadratnih metrov pokrite površine, porušili in ga nadomestili z novim.