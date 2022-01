Na ruševinah tovarne bo zrasel market

Na koncu Drevoreda 20. septembra v Gorici se je začelo rušenje nekdanje tobačne tovarne Manifattura tobacchi, namesto katere bodo zgradili nov market verige Famila, ki ga bodo predvidoma odprli še pred koncem letošnjega leta. V novem marketu bodo zaposlili uslužbence trgovine Komauli iz Ulice Don Bosco, ki jo bodo letos zaprli; poleg njih bo potrebnega še nekaj dodatnega osebja, saj bo nov market precej večji od trgovine, ki jo je družina Komauli odprla leta 1924, tako da danes zanjo skrbita vnuk in vnukinja prvega lastnika.

Ob zaključku gradbenih del na Drevoredu 20. septembra bo imela veriga Famila v Gorici dva marketa. Že več let je s svojo prodajalno navzoča v Ulici Terza Armata; ker so z njenim poslovanjem zadovoljni, so se odločili, da zgradijo še en market na drugi strani mesta. Naložba v nov market naj bi znašala okrog pet milijonov evrov; kupci bodo imeli na voljo 1500 kvadratnih metrov prodajnih površin. Ob marketu bo parkirišče, do katerega se bo mogoče pripeljati z avtomobilom tako z Drevoreda 20. septembra kot iz Ulice Torriani.