Na Sabotinu obnovili kapelico

Na Sabotinu je bilo v soboto, 15. oktobra, svečano. Ob stari romarski poti je župnik Marijan Markežič blagoslovil kapelico, ki jo je obnovil domačin Mirko Radinja s pomočjo prijatelja Marca Cavallina.

Sakralni objekt ni omenjen v nobeni knjigi in ga je doslej zaraščalo rastlinje. Radinja je skupaj s Cavallinom poskrbel za novo strešno kritino in za prenovo kamnitih zidov; odločitev za prenovo objekta je padla nekaj dni pred koncem maja, ko so se v Brdih pripravljali na sprejem kolesarskega Gira. Takrat so Štmaverci pod vrhom Sabotina izdelali veliko rožnato srce in tedaj se je tudi izoblikovala zamisel o popravilu kapelice. Mirko je s prijateljem Marcom najprej očistil ostanke zidov in uredil stezo do objekta, zatem sta se lotila gradnje strehe, na katero sta položila strešnike, ki sta jih dobila na gradbišču slovenskega doma na Placuti. Po obnovi zidov in ureditvi okolice je bilo konec avgusta na vrsti odprtje.