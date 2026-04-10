Na skupnem goriškem trgu v znamenju športa in vključevanja

Na skupnem trgu obeh Goric je včeraj dopoldne vladalo športno, čezmejno in vedro vzdušje. Okrog 450 mladih se je namreč zbralo na 25. uličnem teku Vivicittà – Poživimo mesti za šole, ki ga prirejajo združenje UISP, ZSŠDI, Športna zveza in Športni zavod Nova Gorica. Letos se je prireditvi pridružil tudi Zavod Sport e Salute, ki je vsem udeležencem poklonil spominsko majico. Tekmovanje je bilo vključeno v širši projekt Together We Go.

Športni dogodek je bil namenjen učencem petih razredov osnovnih šol (letnik 2015) in učencem prvostopenjskih srednjih šol (letniki 2014, 2013 in 2012). Tekmovanja se je skupno udeležilo približno 300 učencev iz šestnajstih šol z Goriškega in Novogoriškega: sodelovale so prvostopenjske srednje šole Ascoli, Locchi, Trinko in Perco ter osnovne šole Krmin - Feltre, Krmin - Manzoni, Romans, Koprivno, Mariano, Gradišče, Škocjan ob Soči, Števerjan - Gradnik, Nova Gorica - Erjavec, Solkan, Kanal in Most na Soči.

Udeležence so organizatorji razdelili po spolu in letniku v štiri starostne kategorije. Letniki 2015 so tekli na 600-metrski progi, letniki 2014 na 800-metrski, letniki 2013 in 2012 pa na 1000-metrski progi. Tekmovanje se je sklenilo z nagrajevanjem najboljših treh v vsaki starostni kategoriji, ki so za uvrstitev prejeli spominske medalje različnih leskov. Med udeleženci iz slovenskih šol v Italiji sta medalji osvojili učenki šole Trinko Camilla Carubba (letnik 2012) in Costanza Sabatini (letnik 2013).

Kot omenjeno, je bilo udeležencev dogodka skupno okrog 450. Goriška šola Ascoli je namreč na srečanje pripeljala še dodatnih 98 otrok, ki so se udeležili poučnega pohoda v okolici Trga Evrope / Transalpina. Novost letošnje izvedbe pa je bila demonstracijska dejavnost vključevalne košarke za osebe s posebnimi potrebami, baskina, ki jo gojijo pri tržiškem društvu Gobeyond. Omenjene aktivnosti na igriščih GOGI&GIGI se je udeležilo približno 50 ljudi, med njimi 15 spremljevalcev in 35 oseb s posebnimi potrebami.

Tudi letošnja prireditev je potekala pod pokroviteljstvom Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Šolskega urada za Goriško. V nedeljo, 12. aprila, pa bo na sporedu še 29. tekaško-pohodniška čezmejna prireditev Vivicittà – Poživimo mesti. Start bo ob 9.30 na parkirišču pri Rdeči hiši.