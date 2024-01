Na Sovodenjskem pustu sedem vozov in trinajst skupin

Na letošnji jubilejni povorki bo nastopilo kar trinajst skupin in sedem vozov. V društvu Karnival so zelo zadovoljni z udeležbo na 25. sovodenjskem pustnem sprevodu, ki bo na sporedu v nedeljo, 11. februarja. Vpisovanje se je zaključilo minulo nedeljo.

Z vozom se bodo povorke udeležili kulturno društvo Oton Župančič iz Štandreža, Kulturno društvo Sovodnje, kulturno društvo Dob iz Doberdoba, kulturno društvo Briški grič iz Števerjana, pustarji iz Šempolaja, pustna klapa iz Praprota in Društvo žena iz Bilj. Poleg vozov bo pisani sprevod oblikovalo trinajst skupin - Trebče, Mati pel carneval iz Tržiča, Križ - SKDVesna, Stile goriziano iz Gorice, Poljane, Ferlugi-Piščanci, Slivno, turistično društvo Cerje/Opajski pust iz Opatjega sela, kulturno društvo Sabotin iz Štmavra, kulturno društvo Skala iz Gabrij, mladinski krožek Prosek-Kontovel, kulturno društvo Šempeter in Cerovlje. Na čelu pisanega mimohoda bo korakala godba na pihala Viktor Parma iz Trebč.

V Sovodnjah se bo tridnevno pustovanje društva Karnival začelo v petek, 9. februarja; glasbo bosta vrtela didžeja Zippo in Master Dee. V soboto, 10. februarja, bosta na potezi bend The Maff in didžej Davide Boskin. V nedeljo, 11. februarja, ob 14. bo 25. pustna povorka, sledil bo ples s skupino Happy Day.

Tudi letos bo Sovodenjski pust spremljala loterija, ki bo letos še posebno bogata. Prva nagrada bo darilni bon za potovanje v vrednosti 1300 evrov, druga nagrada bo bon za potovanje v vrednosti 500 evrov, medtem ko bo tretja nagrada robotski sesalnik. Četrta nagrada bo televizor, peta zvočna vrstica, šesta večerja za dve osebi v znanem domačem gostišču, sedma pa mikser. Žrebanje bo v četrtek, 29. februarja, ob 20. uri v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah.