Na števerjanskem festivalu novosti za ansamble

Ansambli, ljubitelji narodno-zabavne glasbe, pa tudi veselega poletnega vzdušja na števerjanskem festivalu, si lahko zapišejo datum 30. junija. Takrat se bo namreč začel 51. Festival narodno-zabavne glasbe, ki ga prireja Slovensko katoliško prosvetno društvo F.B.Sedej.

Vrača se festivalska veselica

Že v prejšnjih letih, po koronavirusu pa še posebej, se je marsikaj spremenilo tudi na sceni narodno-zabavne glasbe. To ugotavljajo ne le v Števerjanu, temveč tudi v drugih krajih, kjer prirejajo podobna glasbena tekmovanja. Da bi vsekakor ohranili, vendar prilagodili tekmovanje in mogoče bolj učinkovito privabili ansamble, so se v Števerjanu odločili za nekaj sprememb v poteku prireditve.

Števerjanski festival je ponavadi zaobjemal tri dni, od petka do nedelje. Dvema polfinalnima večera je ob nedeljah sledil finale, ki ga je spremljal tudi koncert gostujoče skupine. Po lanski uspešni izvedbi se je društvo F.B. Sedej odločilo, da ponovi festivalsko veselico. V soboto, 1. julija, bo nastopil gostujoči ansambel, za obiskovalce festivala bo to priložnost za sproščeno druženje in seveda okusno meso na žaru ter druge dobrote, ki jih ponujajo v stojnicah na vaškem trgu.

Glasbeno tekmovanje pa bo potekalo v petek, 30. junija, ter v nedeljo, 2. julija. Prvi večer bo torej istočasno tudi edini polfinalni večer. Druga pomembna novost za ansamble zadeva tudi uporabo glasbenih instrumentov. Letošnji razpis, za razliko od preteklosti, dovoljuje uporabo vseh instrumentov, »v kolikor izvedba in nastop ohranita narodno-zabavni stil«, so zapisali prireditelji.