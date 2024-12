Na Sveti Gori odprli razstavo jaslic

»Kaj tako prijetnega redkokdaj vidimo in doživimo,« je po nastopu otrok iz vrtca Pikapolonica in osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme poudaril pater Bogdan Knavs, gvardijan svetogorske bazilike. Pevmski otroci so v nedeljo na Sveti Gori oblikovali koncert z recitacijami in pripovedmi o božičnih običajih v naših krajih, ob koncu katerega so v prostorih samostana slavnostno odprli tradicionalno razstavo jaslic, ki so jo tokrat priredili že enaindvajsetič. Prikaz malih mojstrovin prirejajo Frančiškanski samostan na Sveti Gori, Krajevna skupnost Solkan in združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje.

Koncert in pripovedi otrok so potekali v svetogorski baziliki, kjer se je zbralo res veliko ljudi od blizu in daleč. Pred nastopom otrok je navzoče poleg patra Bogdana Knavsa nagovoril še Lovrenc Persoglia, predsednik združenja Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje. Sledil je res prisrčen in občuten nastop otrok iz vrtca Pikapolonica in osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme. Pod vodstvom svojih vzgojiteljev so se otroci naučili vrsto božičnih napevov, pesmi in pripovedi o starih božičnih navadah. Nekaj misli so povedali tudi v italijanščini. Pri nastopu sta jih vodila učiteljica Laura Hvalič in učitelj Martin Srebrnič, ki je petje spremljal na orgle.

Sodeluje več vrtcev in šol

Nastopu je sledilo odprtje razstave večjega števila jaslic, ki so jih izdelali in pripravili razni ljudski umetniki iz raznih koncev Slovenije, pa tudi iz zamejstva. Poleg avtorjev starejše generacije so svoje izdelke postavili na ogled tudi otroci iz vrtcev Pika Nogavička iz Štandreža, Kekec iz Števerjana in Pikapolonica iz Pevme. Lep prikaz božičnih prizorov so pripravili tudi učenci osnovnih šol Josipa Abrama iz Pevme in Ljubke Šorli iz Romjana. Pred samo razstavno dvorano na prostem pa svoje lesene jaslice v velikosti človeka razstavlja Sonja Maligoj iz Štandreža.

Razstava bo odprta do 12. januarja 2025. Ogled je možen ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure, ob sobotah in med tednom od 27. decembra do 4. januarja od 10. do 18. ure, 24. decembra pa od 14. do 18. ure.