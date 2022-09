Na tekmovanju v violini Rodolfo Lipizer, ki je potekalo v goriškem Kulturnem centru Lojze Bratuž od 3. do 11. septembra, je slavil kazaški violinist. Za nagrade se je potegovalo 22 violinistov, v polfinale se jih je uvrstilo 15. Na prvo mesto se je povzpel kazaški violinist Ruslan Talas. Druga je bila japonska violinistka Wakana Kimura, tretje mesto pa so dodelili kitajski glasbenici Xunyue Zhang. Po razglasitvi zmagovalcev v nedeljo popoldne so nagrajenci nastopili na osrednjem koncertu.