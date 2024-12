Na tovornjaku v Vrtojbi odkrili v Italiji ukraden land rover

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v soboto, 7. decembra, ob 23. uri na parkirišču v Vrtojbi opazili tovornjak romunskih registrskih tablic za prevoz osebnih avtomobilov volvo, ki se jim je zazdel sumljiv. Zadnji v zgornji vrsti je bil osebni avtomobil land rover defender, letnik 2023, italijanskih registrskih tablic. Ugotovili so, da so na njem nameščene ponarejene registrske tablice. Voznik, 35-letni državljan Romunije, je policistom izročil italijansko prometno dovoljenje, za katerega so prav tako ugotovili, da gre za ponaredek. Romunski voznik je izročil tudi kontaktni ključ avtomobila, pri čemer so ugotovili, da ni originalen.

Zaradi utemeljenega suma, da osebni avtomobil izhaja iz kaznivega dejanja, so ga policisti zasegli in bodo zoper 35-letnega voznika tovornjaka uvedli kazenski postopek. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je bil land rover ukraden v Italiji in da je nastala večja materialna škoda. Policija je o primeru obvestila tudi pristojne pravosodne organe.