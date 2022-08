Na udaru flora in favna

Pri zvezi okoljevarstvenikov Legambiente so zelo zaskrbljeni zaradi učinkov gradbenih del v kraju Bosc di Sot pri Krminu. Poudarjajo namreč, da je na območju nekdanjega kamnoloma v nevarnosti tamkajšnja biotska raznovrstnost. Po opuščenju industrijskega objekta se je tu namreč ustvarilo mokrišče, kjer so bile doma razne vrste živali. Leta 2021 so to območje uvrstili na seznam državno pomembnih herpetoloških krajev, torej območij, kjer je prisotno veliko število zavarovanih vrst dvoživk in plazilcev. Tem gre dodati tudi ptičje vrste, tako selivke kot gnezdilke: teh so doslej našteli kar 34 vrst. Po mnenju okoljevarstvenikov se dejanja, ki so jih v zadnjem letu izvedli novi lastniki območja, ne skladajo s preteklimi izjavami, češ da želijo »ohraniti naravno okolje in tu urediti nekaj podobnega otoku Cona«. Pri zvezi Legambiente opozarjajo, da so na Otoku Cona na novo preuredili 200 hektarjev območja, kjer je prisotnih okoli 300 vrst ptic. Na območju v kraju Bosc di Sot pa so novi lastniki skoraj v celoti odstranili grmičevje na bregovih najstarejšega jezerca za objektom: to je botrovalo izginotju habitata za floro in favno. Tudi okoli novih jezerc, opozarjajo pri Legambiente, so novi lastniki odstranili številna drevesa, v katerih so ptice imele svoje zatočišče.