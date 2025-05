Na zavarovanjih se poznajo posledice toče izpred dveh let

V vsej Furlaniji - Julijski krajini se je povprečna premija za zavarovanje splošne odgovornosti, izračunana za obdobje od lanskega oktobra do letošnjega aprila, znižala. Najvišji upad je doživela v Trstu, najnižjega pa v nekdanji goriški pokrajini, kjer pri plačevanju zavarovanja marsikdo še občuti posledice toče izpred dveh let.

Po podatkih spletne opazovalnice Facile.it je v omenjenem obdobju v Furlaniji - Julijski krajini povprečni strošek za zavarovanje osebnega avtomobila znašal 429,28 evra, kar je za 5,9 odstotka manj kot v prejšnjih šestih mesecih.

Največji upad v Trstu

Največji upad je premija za zavarovanje splošne odgovornosti doživela v Trstu (-8,7 odstotka), kjer je v povprečju znašala 445,14 evra. Na Goriškem se je premija znižala za 1,7 odstotka in je v povprečju znašala 455,59 evra.

V Pordenonu je premija v povprečju znašala 421,60 evra in se je znižala za 7,1 odstotka. V Vidmu je bil upad 5,1-odstoten, medtem ko je premija v povprečju znašala 417,28 evra.

S tržišča pozitivni signali

»S tržišča prihajajo pozitivni signali. V zadnjih letih so se premije za zavarovanje splošne odgovornosti višale, zdaj se je trend končno obrnil. Premije ne naraščajo več, ponekod - sicer ne po vsej Italiji - se tudi že nižajo,« poudarja Andrea Ghizzoni iz opazovalnice Facile.it, ki pojasnjuje, da k stabilizaciji premij prispevata nižja inflacija in nižje število prometnih nesreč, sicer ni mogoče napovedati, ali se bo trend nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih.

Za mnenje smo zaprosili goriškega zavarovalničarja Luco Frandolica, ki pojasnjuje, da se je v nekdanji goriški pokrajini premija za splošno odgovornost res znižala, vendar sta se po toči iz julija 2023 za goriške avtomobiliste povišala premija za primer razbitja ali poškodovanja serijsko vgrajenega stekla na vozilu in premija za primer vremenskih pojavov.

Pred dvema letoma je toča na Goriškem in v Furlaniji poškodovala na stotine vozil, razbitih vetrobranskih stekel je bilo na pretek, ravno tako potolčene karoserije.

Tujci prispevajo k porastu

»Povprečna premija je v nekdanji goriški pokrajini višja kot drugje v deželi tudi zaradi specifičnih razmer v Tržiču, kjer je veliko tujih državljanov, ki kupujejo avtomobile, vendar ne morejo koristiti raznih olajšav (zakon Bersani, bonus za družine), tako da plačujejo nekoliko višje zavarovanje kot ostali. Zaradi tega se tudi na pokrajinski ravni povprečna premija dvigne,« razlaga Luca Frandolič.

»Če goriški avtomobilist preveri svojo premijo za splošno odgovornost, bo opazil, da je vredna med 250 in 300 evrov. Če smo veliko let zavarovani in nismo storili prekrškov oz. nismo povzročili nesreč, verjetno plačamo še nekaj manj denarja,« pravi Frandolic in opozarja, da analize, kakršne pripravlja opazovalnica Facile.it, jemljejo v poštev izključno premijo za splošno odgovornost.

»Če se premija za splošno odgovornost niža, še ni rečeno, da bomo plačali nižje zavarovanje. Upoštevati je namreč treba, da mogoče imamo druge garancije (premije za razbitje stekla, za vremenske pojave, za krajo, za požar, za avtomobilsko asistenco), ki so se mogoče v zadnjem letu podražile,« zaključuje goriški zavarovalničar Luca Frandolic.