Tržiško nabrežje dobiva nov videz; čez začetni del kanala Valentinis so že zgradili 21 metrov široko ploščad, ki jo bodo v prihodnjih mesecih s stopniščem povezali z Drevoredom Cosulich; poleg tega bodo tamkajšnje križišče, zdaleč najbolj obremenjeno s prometom v mestu, sočasno preuredili v krožišče, ki bo zagotovilo večjo pretočnost in preprečilo nastajanje zastojev, do katerih prihaja zlasti ob prometnih konicah, vezanih tudi na obratovanje sosednje ladjedelnice.

Prekvalifikacijo nabrežja je tržiška občina, ki ima za izvedbo del na voljo 4,7 milijona evrov, zaupala industrijskemu konzorciju za Julijsko krajino. Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila maja prihodnjega leta; do takrat bodo zgradili tudi novo poslopje, v katerem bo javni lokal, in prenovili sprehajališče ob kanalu, ki predstavlja najsevernejšo točko Jadranskega morja. Novo ploščad so zgradili nad piloti, ki so jih ob koncu poletja zabili v morsko dno; zdaj bo po besedah načrtovalcev prišla na vrsto gradnja novega stopnišča, ki bo skupno široko enajst metrov. Novo stopnišče bodo pretlakovali s porfirjem in z belim kamnom, s katerim je med drugim prekrit tudi Trg Sv. Marka v Benetkah. Načrtovalci so imeli kar nekaj težav s podražitvijo gradbenega materiala, zato so morali nekoliko spremeniti začetni načrt, ne da bi bilo potrebnih novih sredstev.