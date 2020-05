Nadškofija ustanovila sklad za pomoč družinam v stiski

Z novoustanovljenim skladom Scrosoppi bo goriška nadškofija zagotovila pomoč tistim, ki je po drugih poteh niso deležni. Preko včerajšnje spletne videokonference je goriški nadškof Carlo R. M. Redaelli predstavil nov sklad, s katerim bodo pomagali ljudem, ki so zaradi koronavirusne krize izgubili službo in dohodek.

»Zaradi epidemije koronavirusa in njenih gospodarskih posledic bo marsikdo, ki ni bil nikoli prej v teh razmerah, prisiljen zaprositi za pomoč. S tem skladom nočemo nadomestiti pomoči, ki jo nadškofijska Karitas že daje. To je dodatna pomoč za tiste, ki se bodo obrnili na Karitas. Vložiti bodo morali prošnjo za pomoč, o kateri bo presodil poseben odbor. Še prej pa bomo seveda določili kriterije za dodelitev sredstev. Kakor omenjeno, bodo prednost imeli tisti, ki ne prejemajo drugih oblik pomoči od države. Sredstva pa bodo lahko prejeli v obliki enkratnega zneska, mesečne pomoči ali denarnega posojila,« je razložil nadškof.

Začetni znesek v skladu znaša 180.000 evrov: veliko večino tega denarja je v sklad prispevala Italijanska škofovska konferenca (CEI), ki ga je prejela preko osmih tisočink. Ostalih približno 30.000 evrov so prispevali duhovniki iz nadškofije ter druga združenja in posamezniki. Nadškofija se tudi nadeja, da bi k sodelovanju priklicala razne ustanove in združenja iz goriškega prostora: med temi sta že pristopili združenji ACLI in Coldiretti. Obenem pa želijo z ustanovitvijo tega sklada tudi pozvati posameznike, nanj v duhu solidarnosti prispevajo za družine v stiski. Za prispevke je na voljo tekoči račun na ime neprofitnega združenja Carità diocesana Gorizia: IBAN 15 O 08622 1240 100 4000 323364.