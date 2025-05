Nagradili devet premiernih uprizoritev

Podelitev priznanj natečaja Mladi oder, ki ga prireja Zveza slovenske katoliške prosvete, je trenutek, ko se želi ovrednotiti in nagraditi trud mlajših in starejših gledaliških ustvarjalcev. »Gledališče je živa umetnost, ki združuje ustvarjalnost, čustva in razmislek o družbi,« je na ponedeljkovem nagrajevanju v Kulturnem centru Lojze Bratuž uvodoma dejal Alessandro Pasi, ki je povezoval večer. V letu 2024 so članice ZSKP znotraj svojega dramskega delovanja uprizorile devet premier. Pred podelitvijo priznanj, ki sta jih vročila predsednik ZSKPMiloš Čotar in Daniela Klanjšček v imenu KCLB, je na odru zaživela predstava Vesoljski lov na vodne kapljice.

Predstava Vesoljski lov na vodne kapljice otroške dramske skupine SKD Hrast iz Doberdoba , ki je bila med devetimi prejemniki priznanja Mladi oder, je premierno uprizoritev doživela 5. decembra 2024. Nastala je po navdihu filma Zathura. Za režijo so poskrbele Chiara Bruzzechesse, Evelin Černic, Mojca in Janina Marušič. Nastopilo je 27 otrok, starih od šest do dvanajst let. Med najmlajšimi so bili nagrajeni otroci Otroške dramske skupine F.B. Sedej iz Števerjana, ki so prav tako 5. decembra, pred prihodom sv. Miklavža, nastopili z igrico Energetska kriza v peklu. Skupino štirinajstih otrok so vodile Lara Proderutti, Valentina Ferligoi in Petra Ciglic. Miklavža so s predstavo pričakali tudi mali člani gledališke skupine O’Klapica, ki deluje znotraj Skupnosti Družin Sončnica. Petnajst otrok in mladih med 8. in 16. letom starosti je nastopilo v igrici Ali ste že pisali Svetemu Miklavžu? Vaje sta vodili mladi članici Lucija Bandelj in Jana Flaiban. Male pevke OPZ Etko Mužetko so v božičnem času premierno uprizorile predstavo Neke zimske noči, ki je povzeta po slikanici Christine Butler. Besedilo je priredila Katarina Visintin, za tehnično pomoč in scenografijo pa je poskrbela Sofia Buna. Člani gledališke delavnice Igrivo gledališče, ki jo vodita Jožica Žniderčič in Marinka Černic, so v maju 2024 na oder postavili igro Z butalskih gričev. Sodelovali so mladi od 1. razreda osnovne do 3. razreda prvostopenjske srednje šole. Mladinski odsek KD Sabotin je priznanje prejel za predstavo Sneguljčica in sedem palčkov, s katero so mali igralci pričakali prihod Miklavža. Režijo podpisuje Eva Devinar. Na oljčno nedeljo, 24. marca 2024, je dvanajst mladih med slovesno mašo v Slovenskem pastoralnem središču v Gorici podoživelo trpljenje in smrt Jezusa Kristusa s priložnostno uprizoritvijo Pasijona po Marku. V odrasli kategoriji je priznanje Mladi oder prejela skupina Kamišibaj GO!, ki deluje pod mentorstvom Katerine Ferletič. V sklopu projekta, ki je želel ovrednotiti zgodovino 20. stoletja na Goriškem, so 6. aprila 2024 v KCLB predstavili štirinajst novih kamišibaj zgodb na to temo. Prosvetno društvo Štandrež si je nagrado zagotovil za gledališko produkcijo Operacija Rocco v režiji Andreja Zalesjaka. Predstava je doživela preko 20 ponovitev, prvič pa je bila uprizorjena aprila 2024.