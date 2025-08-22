Najprej so pristopili zgolj iz radovednosti

»Zaprosili so nas, naj se vrnemo,« pravi univerzitetna profesorica Elisabetta De Giorgi, ki je z drugimi profesorji tržaške univerze sodelovala pri čisto novem projektu v goriškem zaporu. Projekt z naslovom A scuola di cittadinanza, un percorso condiviso je namenjen zapornikom in cilja na to, da skupaj z njimi obravnava teme zakonitosti, pomembnosti spoštovanja pravil, pravic in dolžnosti.

»Udeleženci so priznali, da so na začetku prišli bolj iz radovednosti, sicer so mislili, da srečanja ne bodo preveč koristna. Potem pa so vsi povedali, da so se ogromno naučili,« pove koordinatorka. Zgoraj omenjene teme so štirje univerzitetni profesorji razčlenili v sklopu cikla predavanj. Gre za prvi poskus, glede na odlične rezultate bodo nov niz srečanj priredili že jeseni, v prihodnosti pa bi jih radi organizirali tudi v drugih zaporih.

Prvič izbrali goriški zapor

Poleg poučevanja in raziskovanja si v zadnjih letih italijanske univerze v sklopu t. i. tretjega poslanstva vse bolj prizadevajo za prenos znanja izven akademske sfere, da bi z izsledki svojih raziskav prispevali k družbeni, gospodarski in kulturni rasti. Tržaška univerza ponuja v ta namen letno financiranje, za katero lahko profesorji prispevajo ideje. Letos so uresničili projekt v sodelovanju z goriškim zaporom. »Menili smo, da je za začetek goriški zapor najboljša odločitev. Delno zato, ker tudi sama poučujem na goriškem sedežu tržaške univerze in imam tesnejšo povezavo z mestom, pa tudi zato, ker že sam zapor nudi zapornikom številne dejavnosti,«pojasni koordinatorka projekta in doda, da so doslej pogrešali sodelovanje med zaporom in univerzo. Odločitev je sledila številnim pogovorom z zaposlenimi in odgovornimi za varnost, nadalje pove Elisabetta De Giorgi in pohvali odlično vodstvo goriškega zapora, ki je takoj privolilo k sodelovanju. Tudi slednji se sicer v zadnjih letih sooča s številnimi težavami, kot sta prenaseljenost in kadrovska podhranjenost.