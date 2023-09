Največ prvošolcev na turistični smeri

»Turistično,«je bilo najpogosteje slišati pred vhodom slovenskega višješolskega središča v Puccininijevi ulici, ko smo pred včerajšnjim začetkom šolskega leta spraševali prvošolce po izbrani smeri. In zakaj je toliko dijakov sploh izbralo turistično smer? Ker so jim všeč jeziki in ker radi potujejo, so nam povedali.

Med januarskim vpisovanjem se je največ nižješolcev odločilo za nadaljevanje šolanja na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča, vendar so se med poletjem številke malenkostno spremenile, tako da imajo ob začetku šolskega leta najštevilnejši prvi razred - dijakov in dijakinj je skupno petnajst -na turistični smeri tehniških zavodov Cankar - Zois - Vega.

»To je pravi bum,« je podatek o številu prvošolcev na turistični smeri komentirala ravnateljica Eva Sancin, ki je s 1. septembrom prevzela od Primoža Stranija vodenje tehniških zavodov Cankar - Zois - Vega.

Na licejih Trubar - Gregorčič je po drugi strani tudi letos najbolj priljubljena znanstvena smer. Na znanstvenem liceju, je potrdila ravnateljica Sonja Klanjšček, večkrat beležijo največje število vpisov. V letošnjem šolskem letu imajo v prvem razredu dvanajst novih dijakov.

Po turizmu znanost

Tako za tehniški zavod za informatiko Jurija Vege kot tudi za smer uprava, finance, marketing zavoda Žige Zoisa se je odločilo po sedem dijakov. Turistična je letos tudi najštevilnejša smer, če upoštevamo celo petletje na tehniških zavodih Cankar - Zois - Vega, saj šteje skupno 45 dijakov. Na tehniškem zavodu Jurija Vege imajo 32 dijakov, ravno toliko (32) jih je na smeri uprava, finance, marketing. Tehniške smeri skupno obiskuje 109 dijakov (lani so jih našteli 119).

Na treh licejih je letos skupno 174 dijakov (lani jih je bilo 191). V prvem razredu humanističnega liceja Simona Gregorčiča je letos deset prvošolcev, na klasičnem liceju Primoža Trubarja pa šest. Na humanističnem liceju Simona Gregorčiča je letos skupno 67 dijakov, na znanstvenem liceju jih je 69, medtem ko jih je na klasičnem liceju Primoža Trubarja 38.

»Vse smeri so bogate in vsaka ima svojo specifiko. Res je, da je izbira samemu najstniku večkrat nejasna. S časom bolje spoznajo šolo, okolje in se kdajpakdaj premislijo, ampak to je povsem normalno,« je poudarila ravnateljica licejev Sonja Klanjšček.

Nekateri dijaki iz drugih razredov so se med poletjem prepisali z licejev na tehniške smeri in obratno. »Prepisov nasploh pa ni bilo veliko,« je dodala ravnateljica.