Nakupovalni dan za zaključek razprodaj

Približno štirideset trgovcev iz Gorice in Gradišča bo danes, 4. septembra, zaključilo poletne razprodaje z nakupovalnim dnem Sbaracco, med katerim bodo cene svojih artiklov znižali od štirideset do osemdeset odstotkov.V Gorici bo mogoče kupiti blago vseh vrst, od oblačil do čevljev, športne opreme, usnjenih izdelkov, knjig, pohištva in okrasnih predmetov. Trgovci, ki so se odločili, da se bodo pridružili dogodku, bodo pred trgovinami okrasili stojnico z balončki, da bo mimoidočim zlahka prepoznavna. V Gorici bodo sodelovale trgovine na Travniku, v Raštelu, v Carduccijevi in Oberdanovi ulici, na Verdijevem korzu, v Garibaldijevi ulici, na Korzu Italija ter v ulicah IX Agosto in Duca D’Aosta. V Gradišču pa bodo stojnice postavljene v ulicah Dante in Ciotti, na Trgu Unità in na ploščadi pred občinskim gledališčem. Čeprav bo dogodek potekal na prostem, bodo morali udeleženci nositi masko in se držati varnostne razdalje; obvezno bo tudi razkuževanje rok.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.