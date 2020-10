Nameščajo mostno konstrukcijo

Gradnja visečega mostu čez Sočo v Solkanu te dni napreduje, kolikor vreme to dopušča. V torek so delavci začeli nameščati prekladno mostno konstrukcijo – namestili so devet od petnajstih elementov. Včeraj jim je delo prekinilo slabo vreme, če bodo pogoji boljši, se delo nadaljuje danes.

Zaščitna ograja, ki je v času izvedbe brvi nameščena na mostni konstrukciji, je lesena, kasneje jo bodo nadomestili s kovinsko, je za Primorski dnevnik pojasnil Radovan Velišček iz podjetja Kolektor CPG. Sledila bo namestitev bočnih oz. zavetrovalnih jeklenic, ki bodo preprečevale nihanje viseče brvi, nato bodo namestili zaščitno ograjo in razsvetljavo, če naštejemo le nekaj nadaljnjih faz dela.

V teh dneh mineva leto dni, odkar je bila v Solkanu slovesno podpisana pogodba za gradnjo visečega mostu oz. brvi čez Sočo v Solkanu. »Kljub manjši zamudi zaradi težav z dobavo ključnih gradbenih elementov v času razglašene epidemije covida-19 so danes, po letu dni, dela v zaključnih fazah,« so včeraj pojasnili na Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Avgusta sta bila montirana nosilna pilona na obeh straneh reke v višini 14,5 metra in izvedene vse priprave za montažo brvi. V prvih dneh oktobra je izvajalec namestil nosilne jeklenice, objemke in vertikalne vešalke, v teh dneh se izvaja montaža prekladne konstrukcije, skratka, viseči most že dobiva svojo podobo. Poznavalci pravijo, da gre za tehnično izjemen projekt, ki je izziv tako z vidika stroke kot izvedbe. Gradnja je očitno zanimiva tudi za ljudi, ki jo ob ugodnem vremenu radi opazujejo, seveda lahko to počnejo le iz varne razdalje.