Namesto centrale – križarske ladje

Namesto električne centrale – območje za sprejem križarskih ladij, z muzejem, posvečenim energiji, s sončnimi celicami in sistemi shranjevanja. Inovativni projekt, ki bo skušal reinterpretirati to, kar je na območju že prisotno.

Tržiška županja Anna Cisint je danes predstavila projekt občinske uprave, ki je alternativa obstoječemu predlogu podjetja A2A za novo centralo na plin in vodik. Zaposlovanje, trajnostni razvoj, prilagojen temu prostoru, turizem, razvoj pristanišča in križarjenja: te so teme, ki jih je županja izpostavila na današnji predstavitvi. »Naše mesto je že pretrpelo dovolj: prebivalstvo je z zdravstvenega vidika zelo ranljivo, in nova centrala na plin v bližini stanovanjskega dela mesta bi razmere samo še poslabšala,« je izjavila županja Cisint. Projekt, ki ga je predstavila, se opira na še neslutene možnosti za razvoj Tržiča: »trajnostni križarski turizem, ki spoštuje okolje in zdravje ljudi ter ima pomembne pozitivne učinke na zaposlovanje in navtično področje.«