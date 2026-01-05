VREME
Ponedeljek, 05 januar 2026
Namesto gradbenega materiala prevažali ... 110 kilogramov kokaina

Goriški finančni policisti so zasegli več kot 110 kilogramov kokaina, ki bi na črnem trgu donesel okrog 20 milijonov evrov

Spletno uredništvo |
Moščenice |
5. jan. 2026 | 12:29
    Namesto gradbenega materiala prevažali ... 110 kilogramov kokaina
    V kabini tovornjaka so finančni policisti odkrili 110 kilogramov kokaina
Goriški finančni policisti so pri Moščenicah v smeri Trsta ustavljali polpriklopnik hrvaških registrskih tablic, ker so opazili, da ima pokvarjen žaromet. Voznik pa ni upošteval znakov in je nadaljeval z vožnjo. Po krajšem zasledovanju so ga vendarle uspeli ustaviti in so ga preiskali. V treh velikih torbah v kabini so odkrili 110 kilogramov kokaina. Prepovedana droga je bila v približno sto paketih, vsak je tehtal kilogram. Vrednost zasežene droge naj bi bila okrog 20 milijonov evrov. Tovornjak je bil namenjen na Hrvaško in je prevažal gradbeni material.

