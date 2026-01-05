Namesto gradbenega materiala prevažali ... 110 kilogramov kokaina

Goriški finančni policisti so pri Moščenicah v smeri Trsta ustavljali polpriklopnik hrvaških registrskih tablic, ker so opazili, da ima pokvarjen žaromet. Voznik pa ni upošteval znakov in je nadaljeval z vožnjo. Po krajšem zasledovanju so ga vendarle uspeli ustaviti in so ga preiskali. V treh velikih torbah v kabini so odkrili 110 kilogramov kokaina. Prepovedana droga je bila v približno sto paketih, vsak je tehtal kilogram. Vrednost zasežene droge naj bi bila okrog 20 milijonov evrov. Tovornjak je bil namenjen na Hrvaško in je prevažal gradbeni material.