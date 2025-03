Namesto propadajočih poslopij trideset socialnih stanovanj

Goriška občina je prižgala zeleno luč za predlog, ki ga je predstavila videmska univerza glede prekvalifikacije območja nekdanje šole Locchi in nekdanjega jezuitskega kompleksa Stella Matutina v Gorici. Novico sta včeraj potrdili tudi goriška podžupanja Chiara Gatta, ki je pristojna za univerze, in deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante.

Na območju obeh poslopij, ki trenutno propadata in sta premalo izkoriščeni, bi uredili trideset socialnih stanovanj. »Gre za predel, kamor zahajajo predvsem mladi, študenti in športniki,« je povedala podžupanja in dodala, da celotno območje kliče po prenovi in novi namembnosti. Območje se namreč nahaja tudi v neposredni bližini šole. Računajo, da bodo dela za preureditev kompleksa stekla z naslednjim letom.

Potrebe so se spremenile

»Območje je že v prejšnjih letih vzbujalo veliko zanimanja,« je povedala goriška podžupanja Chiara Gatta. Oba objekta, tako nekdanja šola Locchi kot nekdanja jezuitska kinodvorana, sta v lasti videmske univerze, ki je pred leti v tem predelu mesta nameravala urediti univerzitetno naselje, vendar zatem zamisli ni uresničila. »Potrebe prebivalstva pa so se z leti spremenile,« je pristavila Cristina Amirante.

Predlog, ki ga je sedaj videmska univerza predložila občini, zadeva predvsem predel nekdanje šole Locchi. Med tem časom pa se nadaljujejo dela za prilagoditev novim varnostnim predpisom poslopja bivšega zavoda Stella Matutina, za katerega Občina Gorica, Dežela Furlanija - Julijska krajina in videmska univerza še določajo namembnost.

Trideset stanovanj

Predlog videmske univerze predvideva ureditev tridesetih socialnih stanovanj, ki bi jih namenili ranljivejšim skupinam prebivalstva: upokojencem, družinam z enim samim dohodkom in otroki, samskim materam ali očetom, študentom, mladim parom. Da je omenjena lokacija posebej primerna za ta namen, je izpostavila Cristina Amirante in utemeljila, da gre za kategorije prebivalstva, ki pogosto nimajo osebnega avtomobila. Območje pa se nahaja v bližini mestnega središča in trgovin, poleg tega omogoča tudi koriščenje javnih prevozov.

»To je pomemben projekt, ki odgovarja na vse večje povpraševanje po stanovanjskih rešitvah za tiste kategorije prebivalstva, katerim niso namenjena subvencionirana stanovanja, obenem pa si ne morejo privoščiti cen, ki jih določa prosti trg nepremičnin,« je povedala deželna odbornica Cristina Amirante. Zgrajenih bo torej trideset stanovanjskih enot, treh različnih tipologij, s skupnimi prostori za druženje in zelenimi površinami.

Odbornica je še spomnila, da je Dežela refinancirala sklad FJK za socialna stanovanja, da bi omogočila izpeljati projekte, ki so nastali z zakonom št. 1 iz leta 2016 o socialnih stanovanjih, in za financiranje nadaljnjih posegov.

Trenutna namembnost območij, ki predvideva izobraževalne storitve, ni združljiva z načrtom ureditve socialnih stanovanj. Zaradi tega bo potrebno tudi spremeniti prostorski načrt na tak način, da bo mogoče izvesti poseg. Ko bo predlagana sprememba prostorskega načrta, jo bo občinska uprava posredovala občinskemu svetu, da jo bo sprejel in potrdil.

Na vprašanje, kdaj se bodo dela začela, je deželna odbornica Cristina Amirante odgovorila, da bi lahko stekla dokaj hitro, saj projekt temelji na socialnem skladu. Gradbišče v Ulici Nizza bo torej, po besedah odbornice, zaživelo že v naslednjem letu.