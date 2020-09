Namesto v Tokio ... v Novo Gorico

V Novi Gorici te dni trenirajo slovenski paralimpijci: kolesarji, atleti, plavalci, triatlonci, namiznotenisači ter ženska in moška reprezentanca sedeče odbojke. Če jim koronavirus ne bi prekrižal načrtov, bi v tem času bili v japonski prestolnici Tokio, kjer bi morale potekati 16. paralimpijske igre. Kljub temu parašportniki ne klonijo, temveč se pripravljajo na preostanek letošnje sezone in kujejo načrte za prihodnje leto. V mesto vrtnic so prispeli 2. septembra, v treh tednih se jih bo tu na pripravah zvrstilo okoli šestdeset.

»To je odlična priložnost za to, da obudimo spomin na stare čase, ko je Nova Gorica slovela kot raj za športnike,« se novogoriški podžupan Simon Rosič veseli odločitve Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja, da svoje člane pripelje v Novo Gorico. »To je za nas privilegij in velika odgovornost,« meni podžupan, ki obljublja, da se bo občina tudi v bodoče potrudila prisluhniti različnim športnim ekipam in njihovim potrebam. Novogoriška mestna občina je ne nazadnje leta 2012 pridobila naziv Občina prijazna invalidom, ki ga podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.Da tovrstni dogodki dokazujejo, da je tudi v Sloveniji možno pripraviti kakovostne priprave in gostiti takšne športnike, kot so slovenski paralimpijci, pa dodaja Tomaž Repinc, predsednik uprave Hita, kjer so kot partnerji omenjenih priprav poskrbeli za namestitev športnikov in njihovih ekip. »Tu smo zato, ker smo našli dobre sogovornike, ki so nam pomagali pri uresničevanju priprav in premagovanju ovir, da imajo lahko naši športniki odlične pogoje za trening,« dodaja Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja, ki si želi, da bi si treninge njihovih članov v novogoriški športni park prišlo ogledat čim več ljudi. V ta namen bodo v svojih občilih objavili termine, kdaj bo to možno.