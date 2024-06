Napovednik z novo podobo in slovenščino

Na goriški občini že nekaj časa pripravljajo mesečni spletni napovednik dogodkov, ki je z junijsko izdajo dobil boljšo grafično podobo in obenem tudi slovensko verzijo.

»Ker se pripravljamo na prvo čezmejno Evropsko prestolnico kulture, je nujno, da je napovednik tudi v slovenščini. V prihodnje ga bomo prevajali tudi v angleščino, tako da bodo na svoj račun prišli še številni turisti, ki jih pričakujemo na Goriškem,« pravi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, po katerem se število obiskovalcev na Goriškem že nekaj časa viša, kar je bilo mogoče v prejšnjih tednih opaziti tudi po goriškem mestnem središču. Turisti so se po mestu sprehajali tako med velikonočnimi počitnicami kot tudi med podaljšanimi vikendi ob 25. aprilu in prvem maju; kljub slabemu vremenu je bilo kar nekaj tudi kolesarskih turistov, mnogi med njimi so se peljali z električnimi kolesi, ki tudi manj treniranim posameznikom omogočajo, da se odpravijo na krajša ali daljša potovanja.

Z mislijo že v letu 2027

»Januarja in februarja letos smo zabeležili približno dvanajstodstotni porast števila turistov glede na enako obdobje lanskega leta. Število obiskovalcev bo predvidoma naraščalo tudi med poletjem, sicer še večji porast pričakujemo januarja in februarja prihodnjega leta. Po zaslugi Evropske prestolnice kulture 2025 bo število turistov visoko vsaj poldrugo leto, zato že razmišljamo, kako obiskovalce privabiti v naše kraje tudi v letih 2027 in naprej,« poudarja Oreti, ki priznava, da je treba v mestu še marsikaj izboljšati. Ob nedeljah je več lokalov zaprtih, po drugi strani se bodo ob višjem povpraševanju tudi njihovi lastniki po vsej verjetnosti odločili za podaljšanje svojega obratovalnega časa med konci tedna.

Spoznavajo manjše kraje

»Turisti si dandanes želijo obiskati tudi manjša mesta, ki so po meri človeka, in spoznati krajevne realnosti, saj smo vsi že bili v Rimu, Milanu, Parizu, Londonu... Gorica je z Novo Gorico lahko zelo zanimiva, podobno velja za Furlanijo - Julijsko krajino in Goriško v Sloveniji, ki skupaj lahko obiskovalcem ponudita doživetja, ki jih drugje ni,« je prepričan Fabrizio Oreti, po katerem je prenovljeni spletni mesečni napovednik pomemben tudi za gostince, ki lahko v njem preberejo, kaj se bo dogajalo v mestu.

»Ko izvejo, da se bo določeno soboto ali nedeljo nekaj dogajalo, se lahko odločijo, da bodo odprli svoj lokal, ki bi bil mogoče drugače zaprt,« ugotavlja Fabrizio Oreti.

Spletni mesečni napovednik dogodkov pripravljajo v uradu za komuniciranje goriške občine in z njim je kar nekaj dela. V napovedniku so zbrani najrazličnejši kulturni, glasbeni in športni dogodki.

Vabijo k sodelovanju

K nastajanju spletnega napovednika lahko prispevajo tudi krajevne ustanove in društva, ki lahko informacije o svojih dogodkih pošiljajo na naslov ufficio.comunicazione@comune.gorizia.it.

Napovednik je sicer namenjen dogodkom (tudi zelo krajevnega značaja), ki jih organizirajo v goriški občini, medtem ko obiskovalci (in seveda tudi domačini) lahko informacije o odmevnejših prireditvah, ki potekajo v širšem goriškem prostoru na obeh straneh nekdanje meje, dobijo na trijezični spletni strani Evropske prestolnice kulture 2025 www.go2025.eu.