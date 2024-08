Našli še eno neeksplodirano bombo (VIDEO)

Delavci so danes, 22. avgusta, ob 12.30 na gradbišču v razskladišču na območju novogoriške železniške postaje našli 250 kilogramov težko neeksplodirano bombo angleške izdelave z enim mehanskim vžigalnikom, ki izhaja iz druge svetovne vojne. Bomba je že zavarovana s 100 metrskim varovalnim pasom, varuje jo tudi policija.

Člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) nadaljujejo s podrobnejšo identifikacijo bombe. Bomba se nahaja v objektu razskladišča, ki je last novogoriške mestne občine. Trenutno občina to poslopje obnavlja z namenom ureditve EPIC-a za Evropsko prestolnico kulture 2025. V ta objekt se bo ob upoštevanju elementov dediščine umestilo program, s katerim se bo vzpostavilo fizični in virtualni razstavni prostor, namenjen predvsem razmisleku ne le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi o aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in evropskih vrednotah.

O najdbi bombe so že obvestili oblasti v sosednji Gorici. Za onesposobitev bombe bo potrebna evakuacija, ki jo bodo zaradi lege neposredno ob državni meji uskladili tudi z italijansko stranjo.