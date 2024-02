V Tržiču je popoldne slabost obšla žensko, ki je doživela zastoj srca.

Mimoidoči so klicali na pomoč, nakar so se nekateri izmed njih lotili kardiopulmonalnega oživljanja, pri čemer so sledili navodilom, ki jim jih je osebje službe Sores posredovalo po telefonu. Po zaslugi takojšnjega oživljanja je ženskino srce začelo ponovno biti. Kmalu zatem so ženski zagotovili ustrezno pomoč reševalci iz službe Sores, ki so jo z rešilnim vozilom odpeljali v tržiško bolnišnico.