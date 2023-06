Nazdravili počitnicam

Potem ko so se od šolskih klopi v petek poslovili na osnovnih in višjih srednjih šolah, se je v soboto zaključil pouk na obeh slovenskih nižjih srednjih šolah.

Na nižji srednji šoli IvanaTrinka so izpeljali zaključno predstavitev likovnih izdelkov, ki so jih učenci ustvarili med šolskim letom. Starše so po razstavi vodili sami učenci. Na nižji srednji šoli v Doberdobu so se od pouka poslovili z zadnjo delovno soboto v tem šolskem letu.

Goriška osnovna šola Otona Župančiča je v petek v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža izpeljala zaključno prireditev z naslovom Mi smo pomlad, s katero se je zaključila delavnica na temo slovenske ljudske glasbe, ki so jo izpeljali v sodelovanju s centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel.