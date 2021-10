Ne le mesto, ki gosti kulturne dogodke, ampak jih tudi ustvarja

Da umetnost in kultura nista le užitek za dušo, ampak imata tudi otipljiv gospodarski učinek na prostor, je v bodoči evropski prestolnici kulture sprejet pojem. Tudi v to smer gredo naložbe za popravilo Vile Louise, palače v lasti Fundacije Coronini Cronberg, kjer bodo v prihodnjih mesecih stekla dela za drugi in največji sklop obnovitvenih del. Vreden je skoraj dva milijona evrov, osredotočili pa se bodo na utrjevanje gradbenih temeljev in popravilo celotne stavbe ter pripravo za namestitev napeljave. Dela naj bi trajala poldrugo leto, nakar sledi še tretji in zadnji sklop del, v katerega bo vključena tudi obnova prizidka, ki gleda na Brassovo ulico in kjer je bil nekoč restavratorski atelje. V njem naj bi po obnovi uredili stanovanja za umetnike in podjetnike, v poslopju vile pa naj bi zaživelo vozlišče za zagonska podjetja, ki delujejo na kulturnem področju. Projekt spada med vsebine prijavne knjige, s katero sta Nova Gorica in Gorica zmagali naziv Evropske prestolnice kulture.

»Kar piše v prijavni knjigi, bomo izvedli. Zmagali smo na podlagi tistih projektov, ki so tam opisani, kar pomeni, da so bili projekti pozitivno ocenjeni. Čim bodo zaključena gradbena dela, bodo v Vili Louise zaživele omenjene vsebine,« nam je včeraj potrdil Fabrizio Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo. Gorica ima z Novo Gorico možnost, da postane pomembno središče za kulturni razvoj, je prepričan odbornik. »Gorica ne sme biti samo mesto, ki kulturne dogodke gosti. Postati mora mesto, ki kulturo ustvarja in jo izvaža po svetu,« je dejal Oreti in dodal: »Kultura ni le užitek, ki nam ga prinese kakovostna gledališka predstava. Kultura pomeni gospodarski razvoj. Kulturni projekti lahko imajo pomembne gospodarske učinke v obeh mestih. Če smo res postali Evropska prestolnica kulture, bomo videli po letu 2025. Leto EPK je namreč vrhunec dogodkov, vendar delati moramo na mostu za prihodnost, za kar bo ostalo in se bo razvilo po letu 2025.«