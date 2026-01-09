Ne samo roža, tudi »kanarin«

Na goriški občini so v četrtek, 8. januarja, predstavili niz večerij v znamenju goriške rože, ki jih prireja združenje Gorizia a Tavola. Med drugim so povedali, da je povpraševanje po goriški roži zelo visoko, vendar je njena proizvodnja omejena, letošnja letina pa doslej ni bila najboljša.

»Poleti nas je oškodovala suša. Ko smo novembra potrebovali mraz, da bi se ob prvih slanah razvila značilna rdeča barva, je močno deževalo. Zatem smo morali čakati, da bi se razmere normalizirale, potrebovali smo nekaj dežja, vendar ga ni bilo. Radič je zaradi tega ostal precej majhen, tudi količine so omejene,« je poudaril Alfredo Iosini, eden izmed redkih proizvajalcev goriške rože. Podnebne spremembe po njegovih besedah kmetom povzročajo velike težave, sicer bodo le na koncu zime lahko dokončno ocenili, kakšna bo letošnja letina. Iosini je še opozoril, da je poleg goriške rože zelo kakovosten proizvod tudi radič »kanarin«. »Nekoč so Goričani ob božiču pri kmetih iskali kanarin, medtem ko so rdečo rožo puščali Tržačanom,« je omenil Iosini, ki je prepričan, da bi si tudi »kanarin« zaslužil večje razpoznavnosti.

Niz večerij v znamenju rože

Prva izmed večerij oz. kosil v znamenju goriške rože bo na sporedu v četrtek, 15. januarja, ob 20. uri v restavraciji Rosenbar, zatem se bodo zvrstile v gostilni Primožič v petek, 16. januarja, ob 20. uri, v gostilni Ca’ Bernot v petek, 23. januarja, ob 19.30, v gostilni Al Ponte del Calvario - Pri Mirkotu v petek, 23. januarja, ob 19.30, na kmetiji Carla Brumata v soboto, 24. januarja, ob 19.30, v gostilni Al Piron v soboto, 24. januarja, ob 20. uri, v gostilni Alla Luna v nedeljo, 25. januarja, ob 12.30, v restavraciji Atmosfere La Stüa v četrtek, 29. januarja, ob 20. uri, v gostilni Turri v Štandrežu v petek, 30. januarja, ob 20. uri, v restavraciji Rebekin v soboto, 31. januarja, ob 19.30, v restavraciji Chincaglieria Gastronomica v nedeljo, 1. februarja, ob 12. uri in v lokalu Tobaccu Inn v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Večerje in kosila so običajno polno zasedeni, zato interesentom gre priporočilo, naj čim prej poskrbijo za rezervacijo. V nekaterih restavracijah in gostilnah že razmišljajo, da bi v primeru zasedenosti vseh mest poskrbeli še za dodatno večerjo ali kosilo. Niz v znamenju goriške rože letos dosega svojo 18. izvedbo, z leti je postal že tradicionalen, sicer na večerje in kosila vse bolj prihajajo tudi gurmani iz bolj oddaljenih krajev.