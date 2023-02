Nekdanja šola Pitteri formalno državna last

Nekdanja šola Pitteri je od konca januarja formalno last države in ne več goriške občine. Prenos na deželno direkcijo agencije za premoženje, ki jo je posredovala pravosodnemu ministrstvu, je pomemben korak v zamisli, ki se je porodila že v obdobju županovanja Ettoreja Romolija. V nekdanji šoli bodo namreč uredili dodatne prostore za zapor, predvsem tiste, namenjene pravosodnim policistom.

Občini preko 400 tisoč evrov

Formalni upravni akt so podpisali višji uradnik občinske službe za premoženje, Giampietro Clementi, odgovorni za teritorialne zadeve agencije za premoženje in predstavnik pravosodnega ministrstva, Salvatore Campagna, sicer direktor goriškega zapora. Občina bo za prenos stavbe prejela 490 tisoč evrov, od katerih jim bodo za davke zaračunali skoraj 45 tisoč evrov.

Takojšnja posledica prenosa lastništva je bila zaprtje območja za nekdanjo šolo Pitteri, ki so ga občinski uslužbenci uporabljali kot parkirišče. »Zelo sem zadovoljen, saj je to dodaten kamenček v mozaiku našega programa obnove in izboljšanja storitev v Gorici,« pravi župan Rodolfo Ziberna. »Gre za pomemben korak naprej, ki pospešuje cilj obnove in razširitve zapora ter prostorov za osebje. Obenem pomeni okrepitev prisotnosti sodišča, kar nekateri včasih radi postavljajo pod vprašaj,« je še nekoliko polemičen Ziberna. »Nenazadnje bo zgodovinska stavba, kjer so zrasle številne generacije Goričanov, obnovljena in bo zadobila novo vlogo. Zaključilo se bo obdobje propadanja, ki je res nesprejemljivo. Počasi se torej približujemo nekakšnemu sodnemu kompleksu: borili se bomo zato, da se bo temu primerno povečalo število zaposlenih, tako v zaporu kot na sodišču,« pravi še Ziberna.