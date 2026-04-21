Nekdanji vrtec sv. Jožefa bo študentski dom

V minulih dneh je goriška nadškofija podpisala pogodbo o prodaji nepremičnine v Ulici Vittorio Veneto, kjer je nekoč deloval vrtec sv. Jožefa. Nadškofija je objekt prodala družbi Vita Student srl, ki sodi v skupino Vita SpA.

Novi lastnik bo poskrbel za celovito prenovo poslopja, v katerem namerava urediti študentski dom. Gre torej za poseg, s katerim bo stavba dobila novo namembnost, namenjeno mladim.

Na goriški nadškofiji so kupca iskali že dalj časa. Ob tem so si prizadevali, da bi prihodnja raba objekta na nek način ohranila poslanstvo, zaradi katerega je sploh nastal in ki je zaznamovalo velik del njegove zgodovine, to je služenje mlajšim rodovom.