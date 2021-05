Nespretna tatova trikrat praznih rok

Karabinjerji iz Gradišča so ovadili mladeniča, ki sta skušala vlomiti v slaščičarno, poleg tega sta poskusila s silo izprazniti tudi parkomat in avtomat za cigarete. Mladeniča sta bila na delu konec marca oz. v začetku aprila.

Najprej sta se tatova znesla nad avtomatom za cigarete v Ulici Papalina; približno deset dni zatem sta se s silo lotila parkomata na Trgu Unità d’Italia, isti večer sta se odpravila še do slaščičarne Rossana, vendar nista bila tako vešča uporabe vlomilskega orodja, da bi uspela vlomiti v njeno notranjost. Karabinjerji so si v naslednjih dneh ogledali posnetke vseh varnostnih kamer v središču Gradišča; obenem so pri iskanju storilcev preverili, kateri mobilni telefoni so bili povezani na signal okoliških oddajnikov. Naposled so preiskovalci ugotovili, da sta za vse tri poskuse tatvine oz. vloma odgovorna 21-letni S.M.E. iz Gradišča in 24-letni C.A. iz Vileša. Karabinjerji so med hišno preiskavo na domovih storilcev, ki sta se premikala z enoprostornim avtomobilom modre barve, našli oblačila, ki sta jih nosila med neuspešnima nočnima tatvinama, in vlomilsko orodje, ki sta ga uporabljala. Storilca bosta oglobljena tudi, ker sta kršila policijsko uro. Mladeniča sta poškodovala vhod v slaščičarno, vendar sta pobegnila, ne da bi vstopila v njeno notranjost, potem ko se je vklopil alarm. Veliko gmotno škodo sta povzročila tudi na parkomatu in avtomatu za cigarete.