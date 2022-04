Netflixovo serijo The Witcher snemali v Podnanosu

Pobočje Nanosa in tamkajšnja cerkev sv. Jeronima oz Hieronima sta bila v teh dneh prizorišče snemanja tretje serije The Witcher, ki si jo je moč ogledati na platformi Netflix. Serija velja za najbolj gledano fantazijsko serijo na omenjeni platformi. V ekipi snemalcev, igralcev in drugega osebja, je tudi prvi zvezdnik Henry Cavill, ki se je gledalcem med drugim vtisnil v spomin kot Superman v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016). Kot smo uspeli izvedeti, je karavana vozil na Nanos pripeljala že v nedeljo, snemanje na pobočju Nanosa je potekalo v ponedeljek. V času snemanja so bile ceste na prizorišče zaprte, snemanja pa nihče ni obešal na veliki zvon. Taki dogodki so običajno poslovna skrivnost, ekipa pride, posname in gre.

Okolica Nanosa ni edino prizorišče v Sloveniji, kjer so snemali popularno serijo.

Igralci, tudi Cavill, so prebivali v postojnskem hotelu Jama. Organizirali so jim med drugim ogled jame, nad katero je bil navdušen tudi Henry Cavill.