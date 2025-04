Netopirji so dobili svojo simfonijo

Grad Rihemberk velja za enega najpomembnejših podzemnih zatočišč netopirjev v Evropi. Pravzaprav bi lahko dejali, da ta srednjeveška utrdba za te nočne živali predstavlja neke vrste porodnišnico, saj se tam skoti pomemben del netopirske populacije zahodne Slovenije. Sedaj pa so te živalce dobile tudi svojo čisto pravo simfonijo. S pomočjo tehnologije je namreč skladatelj in oblikovalec zvočnih prostorov Boštjan Perovšek njihove zvoke, ki sicer človeškemu ušesu neslišni, pretvoril v glasove in jih vkomponiral v zvočno skulpturo Neslišno – slišno med netopirji. Premierno je bila predstavljena v ponedeljek, ob začetku sezone na Gradu Rihemberk. Projekt je del uradnega programa EPK 2025.

»Gre za specifične glasove, ki jih je treba pripraviti, da jih ljudje lahko sploh slišimo. To so napevi, ki so v ultrazvoku, se pravi nad 20.000 hertzi, kar pomeni, da je za poslušanje teh zvokov potrebnih kar nekaj tehničnih spretnosti in manipulacij, ena teh je raztegovanje zvoka,« opisuje Perovšek. Netopirji se v prostoru orientirajo s pomočjo eho lokacije, ki je za ljudi neslišna. V omenjeni zvočni skulpturi pa ti zvoki zaživijo na drugačen način, v povezavi z elektronsko glasbo in obogateni z nočnimi zvoki, ki jih je mogoče slišati v okolici gradu. Perovšek je snemanje začel junija 2023. Do letošnjega januarja, ko ga je zaključil, se je nabralo kar 25.000 datotek, ki jih je nato odbral in umestil v kompozicijo.

Poslušanje zvočne skulpture je omogočeno vsako polno uro po urniku odprtja gradu ob sobotah, nedeljah in praznikih, na voljo bo do konca sezone, se pravi do 9. novembra. Rihemberški grad je sicer lani v upravljanje prevzel Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. V prejšnji sezoni so našteli 6400 obiskovalcev, med njimi narašča število tujcev.