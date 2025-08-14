Netopirska porodnišnica ponuja doživetja

Grad Rihemberk, ki slovi tudi kot netopirska porodnišnica, je v avgustu mogoče obiskati vsak dan in ne le ob vikendih. »Za spremenjen urnik smo se odločili zato, ker ga v tem času obišče več tujih gostov, ki se mudijo v regiji,« pravi Bojana Čibej iz Zavoda Svitar, ki skrbi za vsebine na gradu.

Eden največjih in najstarejših gradov v Sloveniji, ki je razglašen tudi za kulturni spomenik državnega pomena, je v lasti novogoriške mestne občine, od lanskega poletja pa z njim upravlja Javni Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Občina v zadnjih letih vodi obsežno obnovo, s katero ohranja njegovo dediščino.

Za otroke in odrasle

Obiskovalcem sta na voljo dva programa, ki sta primerna tako za družine kot za odrasle. »Družine se lahko v času rednega urnika spustite v iskanje zakladov gradu Rihemberk, za odrasle oziroma tiste, ki bi se radi spustili malce globlje v svet narave in umetnosti, pa imamo ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 18. uri kratek ogled gradu Rihemberk s poslušanjem zvočne skulpture glasbenika, skladatelja in oblikovalca zvočnih prostorov Boštjana Perovška,« našteva Čibej. Zvočna skulptura, ki je tudi del programa EPK 2025, je med obiskovalci dobro sprejeta. »Še posebej sedaj, ko so jo umestili v program kratkega ogleda gradu in spoznavanja netopirjev. V avgustu pa pripravljamo tudi dva posebna dogodka: prvi bo potekal v petek, 22. avgusta ob 20. uri, v okviru braniške b’ndimske kvatrnice: v objemu zidov gradu Rihemberk bosta nastopila Tomi Meglič in Miha Guštin – Gušti. Drugi dogodek bo potekal na evropsko noč netopirjev 30. avgusta ob 19. uri in je namenjen predvsem družinam in ljubiteljem narave.« Takrat, nadaljuje Čibej, bodo lahko obiskovalci prisluhnili pogovoru z avtorjem zvočne skulpture Neslišno, slišno med netopirji, Boštjanom Perovškom in strokovnjakom zanetopije, Klemnom Kosljem, ki bo obiskovalcem razložil, kako prepoznati netopirske zvoke v zvočni skulpturi in zakaj sicer neslišne zvoke lahko sploh slišimo.

Grad Rihemberk, ki se ponaša tudi z najvišjim grajskim stolpom v Sloveniji, je torej v avgustu odprt od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro ter sobotah, nedeljah in praznikih med 10. in 19. uro. Vključen je tudi v hop-on hop-off avtobusno linijo, ki obiskovalcem omogoča enostaven, dostopen in trajnostno naravnan način raziskovanja izbranih turističnih točk Nove Gorice in njene okolice.