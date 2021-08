Nezakonito so odlagali pohištvo in gostinske aparate

Tržiški mestni policisti so s pomočjo posnetkov varnostnih kamer ugotovili identiteto treh moških, ki so v prejšnjih dneh v Ulici Duca d’Aosta v Tržiču in v Marini Julii nezakonito odložili dele pohištva in gostinske aparate ob robu ceste. V okviru preiskave, ki jo je mestna policija sprožila po opozorilu krajanov, so ugotovili, da so za divje odlaganje smeti odgovorna kitajski državljan, ki je odvrgel odpadke ob robu Ulice Duca D’Aosta, in dva romunska državljana, ki sta zapustila dele pohištva v Marini Julii. Kršilcem so naložili globo v višini 200 evrov.

Tržiška občina si zelo prizadeva za ohranjanje čistoče v mestu, zato je ustrezno odlaganje odpadkov ključnega pomena. Ob nadzorovanju mestne policije po ulicah in v občinskih parkih je pred kratkim občinska uprava izdala zgibanko o pravilnem sortiranju odpadkov. Razdelili so jo tudi delavcem družbe Fincantieri, saj je še največ težav z odpadki prav v bližini ladjedelnice. Zgibanko bodo prevedli tudi v angleščino, bengalščino in romunščino.