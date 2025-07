Policiste Policijske postaje Nova Gorica so včeraj okrog 12.30 obvestili o požaru med Opatjim Selom in Novo vasjo na Krasu. Domačin s statusom kmeta je na urejenem kurišču zakuril odpadne poljščine za pridobitev pepela za gnojenje, pri čemer ni vedel, da je bila pod kuriščem zakopana granata italijanske izdelave iz prve svetovne vojne. Ob pregretju jo je razneslo in je počilo. Na srečo tedaj v bližini ni bilo nikogar, zato se ni nihče poškodoval. Vnel pa se je požar, ki so ga gasilci pogasili.