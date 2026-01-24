Nikomur ne gre izročati denarja in zlatnine

Opozorili so jih, naj nikomur ne izročajo denarja in zlatnine, hkrati so jih pozvali, naj takoj pokličejo na interventno številko 112, če se pri njih oglasijo sumljivi inštalaterji ali domnevni odvetniki, ki trdijo, da so njihovi bližnji sorodniki povzročili prometno nesrečo. Karabinjerji so v prejšnjih dneh izpeljali še eno izmed srečanj, ki so namenjena zlasti starejšim občanom. O goljufijah in spletnih prevarah so spregovorili na goriškem sedežu društva Arci Gong, ki je srečanje organiziralo v sodelovanju s skupnostjo San Martino al Campo. Karabinjerji so pojasnili, katere so najbolj razširjene goljufije v zadnjih časih. Opozorili so na lažne inštalaterje vodnih in plinskih števcev, hkrati tudi na lažne karabinjerje ali policiste, ki žrtve iščejo skupaj z domnevnimi odvetniki. Ob koncu srečanja so med udeleženci razdelili zgibanke z glavnimi informacijami in navodili. Karabinjerji so pojasnili, da bo dobrodošel prav vsak telefonski klic, s katerim jih bodo občani opozorili na goljufe in prevarante. Na srečanju so spregovorili tudi o spletnih goljufijah, ki so vse bolj razširjene. Zlasti pred nakupom na spletu moramo dobro preveriti, da obiskujemo zanesljivo spletno stran. Kjer se pojavljajo visoki popusti in zelo nizke cene, se pogosto skrivajo poskusi goljufije.