Nižješolcem in staršem so odprli vrata svojih učilnic

Kaj se pravzaprav dogaja med poukom v goriškem višješolskem središču, s čim se na raznih smereh dijaki konkretno ukvarjajo in katere rezultate dosegajo, je bilo mogoče izvedeti včeraj in v petek, ko so tako na licejih Gegorčič - Trubar kot na tehniškem zavodu Cankar - Zois - Vega odprli vrata učilnic učencem tretjih razredov nižjih srednjih šol. Bliža se namreč obdobje vpisovanja na višjo srednjo šolo, ki bo januarja. Predstavitve predmetnika in različnih smeri sta se udeležili tudi ravnateljici licejev in tehniških zavodov Sonja Klanjšček in Eva Sancin, ki sta bili navzoči tudi na včerajšnji predstavitvi brošure Šopek začimb in ščepec dišavnic, ki je nastala v sodelovanju obeh šol. Potekala je v večnamenski učilnici tehniških smeri v sklopu prestavitve šolske ponudbe slovenskega višješolskega središča.

Robotika, borza in eksperimenti

Posebno živahno je bilo včeraj v jutranjih urah v učilnici tehniškega zavoda Jurija Vege, kjer sta dijaka pri računalnikih razložila, kako uporabljamo programerska jezika HTML in JavaScript in kako se lahko poslužujemo algoritmov. Pokazala pa sta tudi, kako deluje robotska roka, ki so jo dijaki ustvarili med popoldanskimi delavnicami, in poudarila, da je matematika na zavodu Jurija Vege v vseh letnikih zelo pomemben predmet.

V sosednjih učilnicah so dijakinje iz smeri uprava, finance in marketing zavoda Žige Zoisa pokazale, kako se z virtualnim denarjem učijo investiranja na borzi, na turistični smeri so izpostavili učenje jezikov in poznavanje zemljepisa pa tudi zgodovine umetnosti. Na licejih Trubar - Gregorčič so dijaki in profesorji sprejemali starše in bodoče višješolce po učilnicah, v katerih so predstavili razne znanstvene eksperimente, predmetnik in način dela v razredu.