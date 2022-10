Nočno neurje povzročilo škodo v Sovodnjah

Ponoči, okrog 4.30, se je na Goriškem razbesnelo neurje z močnim vetrom. Največ škode je bilo v Sovodnjah, kjer je močan sunek vetra podrl zastekljeno steno ob vhodu marketa DPiù, ki je zatem padla na nekaj polic z blagom, ne da bi se pri tem razbila.

Poleg tega je veter izruval tudi nekaj dreves, ki rastejo v sosednji industrijski coni ob robu Štandreža. Gasilci so zaradi odlomljenih vej opravili nekaj intervencij v Medei in Koprivnem. Na goriški železniški postaji je veja padla na žice, tako da se je vnel manjši požar, ki so ga takoj pogasili. V železniškem prometu je zatem prišlo do zamud.