Nogometno igrišče bo dobilo novo razsvetljavo

Vse višji energetski stroški na vseh področjih našega vsakdana terjajo razmislek, kako jih omejiti. V ta namen je doberdobski občinski odbor pred kratkim sprejel dokončni in izvršilni načrt za zamenjavo svetil na občinskem nogometnem igrišču. V projekt, pravi župan Fabio Vizintin, vlagajo kar 92.000 evrov.

Do konca leta bo nared

O nogometnem igrišču, ki ga upravlja Športno združenje Mladost, se je občina že nekaj časa pogovarjala prav z društvenimi predstavniki. »Vse večji stroški so velik problem, predvsem za majhna društva, saj jih s težavo krijejo. Kot občina smo tako razmišljali, kako bi jim lahko pomagali omejiti te stroške. Eden najbolj učinkovitih načinov, da se stroške omeji, je prav izboljšanje razsvetljave. Starejše žarnice oz. starejše vrste razsvetljave so energetsko zelo potratne. Zaradi tega smo se odločili, da začnemo prav pri tem,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin. Za dela kot taka naj bi porabili okvirno 57.000 evrov, približno 34.000 evrov pa bo šlo za tehnične stroške. Po sprejetju obeh načrtov bo občina morala poiskati izvajalca del, do konca leta pa bi projekt moral biti zaključen. Razsvetljava je sicer le eden izmed elementov, glede katerega so v načrtu izboljšave. Občina bi želela v zvezi z igriščem uresničiti tudi druge projekte, vendar pogoj bi bila pridobitev deželnih ali državnih prispevkov, saj gre za večje investicije. »Z vsebino teh načrtov bomo javnost seznanili, čim bo mogoče povedati kaj konkretnejšega,« je previden župan.