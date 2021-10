Nostalgiki fašizma zopet dvigajo glavo tudi pri nas

Nostalgiki fašizma zopet dvigajo glavo tudi v naših krajih. Njihovi izpadi so vse bolj pogosti, zaradi česar se je treba odločno postaviti v bran demokratičnim načelom in italijanski ustavi, ki je vzklila iz partizanskega boja. Pokrajinski odbor ANPI-VZPI je danes dopoldne izpeljal shod na Trgu Cavour v Tržiču, kjer se je zbralo preko sto udeležencev, med katerimi so bili tudi predstavniki raznih krajevnih sekcij borčevske zveze, sindikatov in levosredinskih strank. S shodom so se v zvezi ANPI-VZPI na daljavo pridružili manifestaciji proti vsaki oblika fašizma in za demokracijo, ki so jo v Rimu priredile sindikalne organizacije CGIL, CISL in UIL. V Tržiču je navzoče nagovoril pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi.