Nov specialistični oddelek bo povezoval enote za kronične bolnike

Povezati posamezne oddelke ter postaviti v središče osebo oz. pacienta z več kroničnimi patologijami in le-tega obravnavati celostno. To je cilj novega območnega specialističnega oddelka tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi za Goriško, ki so ga včeraj dopoldne predstavili v avditoriju bolnišnice San Polo v Tržiču. Ob tej priložnosti so predstavili tudi projekt, na podlagi katerega bodo v določenem številu lekarn na Tržaškem in Goriškem lahko opravljali tudi elektrokardiogram.

Novosti so včeraj ob prisotnosti zdravstvenega direktorja podjetja Asugi Andree Longanesija, deželnega odbornika za zdravje Riccarda Riccardija, tržiške županje Anne Cisint in goriške občinske odbornice za socialo Silvane Romano predstavili direktorji oz. predstavniki zdravstvenih enot pri podjetju Asugi Andrea Di Lenarda (bolezni srca in ožilja in tudi direktor novega oddelka, ki je orisal tudi vlogo enote za sladkorne bolezni), Roberto Trevisan (bolezni dihal) in Manuela Bosco (bolezni ledvic in dializa), referent za bolničarje oddelka za Gornje Posočje Fabio Verzegnassi ter predsednika pokrajinskih združenj lekarnarjev Federfarma za Tržaško in Goriško Marcello Milani in Anna Olivetti.

Novi specialistični oddelek, katerega ustanovitev je lani odobrila Dežela Furlanija - Julijska krajina, bo povezoval delovanje enot, ki skrbijo za osebe, ki kronično bolehajo za patologijami srca in ožilja, dihal in ledvic ter sladkorne bolnike. Na Tržaškem in Goriškem je namreč 90.000 oseb, ki bolehajo za vsaj eno od omenjenih patologij, od teh pa jih je 25.000 oz. osem odstotkov prebivalstva, ki bolehajo za vsaj dvema od njih. Prav slednji predstavljajo dve tretjini hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja, obenem gre za paciente, ki opravijo največ pregledov in za katere se predpisuje največ zdravil. Za te paciente so v lanskem letu opravili okoli 120.000 raznih storitev oz. pregledov, od tega okoli 20.000 na Goriškem, vedno 20.000 pa je bilo dializ na Goriškem. Projekcije za obdobje 2024-2025 pa napovedujejo porast opravljenih storitev na več kot 150.000, od katerih 50.000 na Goriškem, ter dvoodstotni porast dializ.

