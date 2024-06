Nova Gorica bo dobila doprsni kip Edvarda Rusjana

Nova Gorica bo kmalu dobila doprsni kip prvega slovenskega pilota Edvarda Rusjana. Z Brnika je v mesto vrtnic že prispel, uradno pa bo odkrit septembra, ob občinskem prazniku. Premik spomenika, ki tehta skoraj deset ton, v višino pa meri štiri metre, je bil velik logistični zalogaj, opisuje Andrej Biaggio, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje na novogoriški mestni občini.

Zahtevnega podviga se je lotila ekipa novogoriške civilne zaščite pod vodstvom Biaggia in s tehnično podporo družb Elektro Primorska in CPG Kolektor iz Nove Gorice. "Spomenik smo na Brniku najprej odkopali, da smo sploh videli, kakšen temelj ima. Nato smo naredili ohišje, da smo ga zavarovali, da se ni zlomil in potem smo ga zelo zelo počasi in z muko tudi naložili na kamion," opisuje Andrej Biaggio.

Spomenik je novogoriška mestna občina pred približno dvema letoma odkupila na dražbi slovenske letalske družbe Adria Airways v stečaju. Najprej je stal v Ljubljani pred Adrijino upravno stavbo, nazadnje pa na območju letališča Brnik. Gre pa za spomenik, ki je sestavljen iz šestih kosov in bronastega doprsnega kipa Edvarda Rusjana.

V včerajšnjih večernih urah so ga nato varno in brez poškodb prepeljali v Novo Gorico, kjer so ga zavarovali. Tako bo počakal do prvih septembrskih dni, ko ga bodo v središču mesta tudi uradno odprli.