V Planici je svoj kip dobila tudi Nika Prevc (video)

Smučarska skakalka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip, postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v Planici postavila svetovni rekord, in sicer je Nika marca letos z 242,5 metra dolgim skokom postavila ženski rekord.

Slovenska junakinja olimpijske sezone 2025/26 Nika Prevc se je prav danes, 29. avgusta, vrnila v Planico, kjer je marca postavila nov mejnik v ženskih skokih. Tam sta skupaj z direktorjem Zavoda Planica Francijem Petkom odkrila lesen kip, posvečen njenemu dosežku. »Obeležili smo veličino dogodka, ki se je zgodil marca letos. Takrat se je osmislila vsa srčnost, vizija, predanost in znanje slovenskih skakalnih delavcev in skakalcev. Po bratu Domnu je rekord postavila tudi Nika Prevc. Potrdila si, da trud ni bil zaman, ko smo čakali, kdaj bodo tudi ženske lahko letele v Planici. Za slovenske skakalce je Planica svetišče, upravičeno pa je nanjo ponosen ves slovenski narod,« je ob odkritju lesenega kipa med drugim povedal Petek.