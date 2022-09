Novega osebja še ni, na obzorju začasne rešitve

Vozel osebja ostaja nerešen, na obzorju pa so začasne rešitve. To izhaja iz včerajšnjega srečanja o usodi državne knjižnice na goriški občini, na katerem so bili prisotni predstavniki sindikatov – Enrico Acanfora (Confsal Unsa), Alessandro Crizman (Cgil FP), Giovanni Marchica (Uil PA) in Salvatore Montalbano (Cisl FP) –, goriški župan Rodolfo Ziberna ter občinska odbornika Lucio Beltrame in Fabrizio Oreti.Prisotni so si bili edini v tem, da je knjižnici potrebno zajamčiti zadostno število osebja, da lahko še naprej nudi storitve na kakovostni ravni. Občina lahko s tem v zvezi poseže, v kolikor obsega kulturna ustanova v Mamelijevi ulici tudi mestno knjižnico. Predstavniki sindikatov so seveda poudarili hudo pomanjkanje osebja. Prenovljen načrt za osebje, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo, predvideva 29 zaposlenih: trenutno jih je štirinajst. Knjižnica od julija nima več višjega upravnega uradnika in niti knjižničarjev: »ostali« so le čuvaji in upravni uslužbenci, ki seveda ne morejo kriti vseh vlog, ter vršilec dolžnosti direktorja, Luca Caburlotto. Ministrstvo je pred kratkim dodelilo nekaj osebja na deželni ravni, in sicer pet oseb miramarskemu muzeju ter dva muzeju v Gradežu; nikogar pa goriški knjižnici, opozarjajo sindikati, kljub 200-letnici ustanovitve knjižnice in bližajoči se Evropski prestolnici kulture. Ministrstvo za kulturo se po besedah sindikalistov ni nikoli odzvalo na njihove pozive, državni predstavniki sindikatov pa so ministra zaprosili za srečanje. Novega ministra za kulturo bo župan Ziberna tudi prosil za sestanek o razmerah v knjižnici. Župan se je na sestanku zahvalil sindikalistom za vse to, kar delajo, in se strinjal, da bi celotna situacija mogoče bila lažja, če bi informacija o pomanjkanju kadra bila na voljo prej, kot je do tega prišlo.

V pričakovanju na stike s predstavniki ministrstva bo občina skušala poiskati nove začasne rešitve. Za nekatere storitve bi lahko občina namreč ponudila pomoč v luči sodelovanja zaradi mestne knjižnice. Preko razpisa za civilno službo bo občina skušala zagotoviti pomoč vsaj dveh oseb. Ministrstvo za kulturo bo tudi zaprosila, naj nameni nekaj osebja za določen čas preko svojega podjetja Ales. Sindikalisti poudarjajo, da so vsi začasni ukrepi seveda dobrodošli, vozel pa so razpisi za osebje, za katere je odgovorno ministrstvo za kulturo. Teh pa trenutno ni na spregled. »Že osem mesecev, odkar so se začele stavkovne dejavnosti, opozarjamo na ene in iste stvari,« pravijo sindikati.