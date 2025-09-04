Novega življenja si želijo tudi za športno igrišče

Načrt za prekvalifikacijo nekdanje goriške šole Locchi in sosednjega jezuitskega kompleksa bodo posodobili in vanj vključili tudi ohranitev športnih površin oz. obnovo zunanjega igrišča, ki so ga v preteklosti uporabljali predvsem košarkarji.

Deželni svetnik Diego Bernardis (Lista Fedriga) je v prejšnjih dneh pripravil predlog skupnega stališča, ki je bil posvečen omenjenemu načrtu in je bil naposled tudi sprejet. »Projekt za prekvalifikacijo območja ob nekdanjem kinu jezuitskega kompleksa Stella Matutina, ki mu je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila finančni prispevek, je izredno pomemben za celo mesto. Zaradi tega je pomembno, da se vzpostavi dialog s civilno družbo in da se poskrbi za nadaljnje zagotavljanje prostorov za druženje ter za športne in vzgojne dejavnosti,«poudarja Bernardis in pojasnjuje, da je deželni odbor že sprejel njegov predlog skupnega stališča, v katerem se je še posebej zavzel za ohranitev zunanjega košarkarskega igrišča. Deželni odbor se je s sprejetjem predloga obvezal, da bo ohranitev površin za športne dejavnosti vključena v načrt za prekvalifikacijo nekdanje šole Locchi, glede katere Univerza v Vidmu pripravlja načrt za ureditev tridesetih socialnih stanovanj.

Celostna obravnava

»Spredlogom skupnega stališča smo hoteli opozoriti na potrebo po čim bolj celostni obravnavni vprašanja obnove nekdanjega jezuitskega kompleksa, ki že dalj časa propada. Prepričani smo, da je treba območju vdahniti novo življenje in hkrati poskrbeti tudi za nova socialna stanovanja. Sočasno smo mnenja, da je treba pozornost nameniti tudi tistim dejavnikom, v tem primeru košarkarskemu igrišču, katerega se poslužuje tudi društvo Dinamo, ki imajo pomembno družbeno vlogo. Mladim namreč ponujajo priložnost za druženje, ki je tako pomembno za njihovo zdravo rast,« je prepričan Diego Bernardis. Predlog skupnega stališča, poudarja deželni svetnik, spodbuja vzpostavljanje še tesnejšega dialoga med Univerzo v Vidmu, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Občino Gorica in krajevnimi društvi. »Ciljati moramo na prekvalifikacijo območja, a hkrati si moramo prizadevati za ohranjanje njegove nekdanje namembnosti v korist mladih in športa,« pravi Bernardis, ki ocenjuje, da je brez večjih težav mogoče združiti novo namembnost dela območja, kjer bodo uredili socialna stanovanja, z dosedanjimi športnimi dejavnostmi, ki so potekale na sosednjih športnih površinah.

»Zahvaljujem se deželni vladi in še posebej deželni odbornici za infrastrukture Cristini Amirante, saj sta pokazali veliko občutljivost do tega vprašanja. Zdaj si je treba prav vsi prizadevati, da bo prekvalifikacija nekdanjega jezuitskega kompleksa Stella Matutina lahko v prihodnosti za zgled celovitega urbanega razvoja,« za zaključek poudarja deželni svetnik Diego Bernardis.