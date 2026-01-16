Novembra je poplavila Verso, zdaj zaradi suše poginjajo ribe

Sredi novembra je reka Idrija prestopila bregove in popolnoma poplavila Verso, kjer je povzročila milijonsko gmotno škodo. Po natanko dveh mesecih se je zaradi pomanjkanja padavin rečna struga v številnih krajih popolnoma izsušila, kar je že povzročilo pogin številnih rib.

V prejšnjih tednih je domačin opozoril na zelo nizek vodostaj deželni zavod za ribištvo Ente tutela patrimonio ittico, tako da je kmalu zatem stekla reševalna akcija. Ribiški čuvaji so se z opremo za elektroribolov odpravili do raznih tolmunov, v katerih so ostale ujete ribe. Najprej so morali odstraniti plast ledu, ki je zaradi nizkih temperatur nastala nad vodo, zatem so poskrbeli za izlov ribjega življa. Pred poginom so rešili razne vrste krapovcev, med katerimi je bilo več primerkov ogrožene primorske podusti, pohre in mreniča. Izlovljene ribe so ponovno vložili v reko gorvodno, kjer je vedno dovolj vode za njihovo preživetje.

Za reko Idrijo je sicer značilno, da skoraj v celoti presahne, potem ko priteče iz gričevnatega v ravninski svet. Ob vsakem visokem vodostaju prihaja do sprememb v podobi struge, po novembrski povodnji so bile spremembe zaradi nanosov proda še toliko večje, sočasno je nastalo tudi nekaj novih tolmunov, ki jih v preteklosti ni bilo in ravno v njih so večinoma ostale ujete ribe.

Iz zveze Legambiente opozarjajo, da si tudi reka Idrija kljub svojemu hudourniškemu značaju zasluži pozornosti in zaščite, saj predstavlja življenjski prostor za več ogroženih vrst. V reki sicer živi 25 vrst rib, med katerimi jih je približno polovica endemičnih. Poleg tega je ob reki Idriji mogoče opaziti tudi redko vrsto kačjega pastirja - velikega studenčarja, v vodi pa školjko rečno enozobko, ki ravno tako velja za endemit. Nekoč je bila razširjena v vseh rekah, ki se izlivajo v Jadransko morje, od Pada in Soče preko Istre do Albanije in Grčije. V zadnjih letih je zaradi onesnaževanja izumrla v številnih rekah in potokih severne Italije, tako da njena prisotnost v Idriji priča o kolikor toliko ustrezni kakovosti vode.

V Idrijo na območju občin Romans in Mariano priteka nekaj vode, ki jo v reku spuščajo iz namakalnih kanalov. Do tega prihaja zlasti v poletnih mesecih, ko omenjene kanale uporabljajo za namakanje. V zimskih mesecih zmanjka dotoka sveže vode, ker se kanali ne uporabljajo za namakanje, zaradi česar okoljevarstveniki iz zveze Legambiente pozivajo k njihovi čim bolj smotrni uporabi. Preprečiti bi bilo treba, da se dotok iz kanalov v zimskih mesecih prekine, saj lahko tudi to prispeva k poginu rib.