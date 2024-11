Novi goriški vitezi naj bodo še naprej za zgled vsem ostalim

V Redipulji je včeraj dopoldne potekala svečanost ob dnevu italijanske državne enotnosti in oboroženih sil, medtem ko so v popoldanskih urah na goriški prefekturi vročili priznanja »za zasluge republike«, ki jih podeljuje predsednik Sergio Mattarella. Naziv viteza so prejeli Paolo Camossi, Dorino Fabris, podpolkovnik Massimiliano Fioretti, Gloria Giuricin, Damjan Klanjšček in Ivaldi Lorenzon.

Svečanosti v Redipulji sta se udeležila predsednik senata Ignazio La Russa in minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, ki sta ob robu dogodka poudarila, da je praznik državne enotnosti in oboroženi sil posvečen vsem, ki so se borili za Italijo. »Četrti november 1918 je Italijanom omogočil, da so se vrnili v Trento in Trst, s čimer so zaključili proces združitve, ki se je začel z risorgimentom,« je poudaril Ciriani, medtem ko je La Russa ugotavljal, da bi si osebno želel slovesnejše praznovanje dneva italijanske državne enotnosti in oboroženih sil. Predsednik senata je mnenja, da bi moral biti 4. november »pravi« praznik (in torej dela prost dan), sicer je priznal, da gre za odločitev, ki je kakorkoli v pristojnosti parlamenta, ne pa v njegovi. Svečanosti se je udeležilo 150 šolarjev iz Foljana-Redipulje, Bertiola in Možaca.

Med svečanostjo na prefekturi je kot prvi prejel naziv viteza pravosodni policist Paolo Camossi, sicer nekdanji dvoranski svetovni prvak v troskoku, ki je bil za časa olimpijskih iger v Tokiu trener olimpijskega prvaka Marcela Jacobsa. Pri vročitvi priznanja sta sodelovala goriški župan Rodolfo Ziberna in sovodenjski župan Luca Pisk, saj ima Camossi po mami korenine v Sovodnjah. Viteza sta včeraj postala še upokojeni šolnik iz Škocjana Dorino Fabris in nekdanji podjetnik iz Tržiča Ivaldi Lorenzon, ki se je ob prejetju priznanja spomnil vseh svojih zaposlenih. »Moji delavci bi si priznanje še bolj zaslužili od mene,«je poudaril.

Gloria Giuricin si je priznanje prislužila za skrb, ki jo je kot medicinska sestra na svoji poklicni poti posvetila sočloveku v stiski. Od leta 2017 je predsednica goriške zbornice diplomiranih zdravstvenikov OPI, v zadnjih letih je svoje izkušnje delila s študenti raznih univerzitetnih smeri. Pri podelitvi priznanja je sodeloval tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia, saj Gloria Giuricin živi v Doberdobu, kjer si je pred leti ustvarila družino.

Kulturni dom in Naš prapor

Pred vročitvijo priznanj so prebrali krajši življenjepis prejemnikov. O Damjanu Klanjščku so med drugim povedali, da si je vedno prizadeval vzpostavljati poslovne in prijateljske vezi z državami nekdanje Jugoslavije. Omenili so podjetje Mark Medical, pri katerem je bil prejemnik priznanja dolga leta gonilna sila in s katerim še sodeluje v vlogi svetovalca, Kulturni dom v Gorici, v katerega redno zahaja, in društvo Naš prapor, saj je bil Klanjšček eden izmed njegovih ustanoviteljev.

Prefekt Raffaele Ricciardi je Klanjščku čestital v slovenščini, sicer je za slovenski pozdrav poskrbel tudi na začetku svečanosti. Sam Klanjšček je potrdil, da s ponosom prejema priznanje kot pripadnik slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki je vse življenje tkal stike z italijanskimi prijatelji. Kot zadnji je vitez postal podpolkovnik Massimiliano Fioretti, ki je od leta 2020 direktor kostnice v Redipulji. Prejeto priznanje je ganjeno posvetil vsem italijanskim in avstro-ogrskim vojakom, za katere skrbi v Redipulji in na vojaških pokopališčih na Tržaškem. Prefekt je ob zaključku čestital vsem prejemnikom in jih pozval, naj bodo s svojim delom in prizadevanji za skupno dobrobit za zgled vsem ostalim.