Petek, 03 oktober 2025
Šola

Novi učbeniki za pouk katoliške vere

Izdala jih je Zadruga Goriška Mohorjeva

Spletno uredništvo |
Gorica |
3. okt. 2025 | 10:38
    Novi učbeniki za pouk katoliške vere
    Novi učbeniki za pouk katoliške vere, ki jih je izdala Zadruga Goriška Mohorjeva
Pri Zadrugi Goriška Mohorjeva so v teh dneh izdali zbirko učbenikov za pouk katoliške vere v osnovnih šolah. Gre za dva kompleta učbenikov in delovnih zvezkov, natančneje prvi komplet za 1. - 2. in 3. razred ter drugi komplet za 4. in 5. razred osnovne šole, ki jih je odobrila italijanska škofovska konferenca. Pod strokovnim vodstvom duhovnika Karla Bolčine sta učbenike prevedli Mirjam Bratina Pahor in Olga Tavčar. Učbenike bodo predstavili v ponedeljek, 6. oktobra, ob 18. uri v galeriji Ars nad Katoliško knjigarno v Gorici.

