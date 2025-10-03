Novi učbeniki za pouk katoliške vere

Pri Zadrugi Goriška Mohorjeva so v teh dneh izdali zbirko učbenikov za pouk katoliške vere v osnovnih šolah. Gre za dva kompleta učbenikov in delovnih zvezkov, natančneje prvi komplet za 1. - 2. in 3. razred ter drugi komplet za 4. in 5. razred osnovne šole, ki jih je odobrila italijanska škofovska konferenca. Pod strokovnim vodstvom duhovnika Karla Bolčine sta učbenike prevedli Mirjam Bratina Pahor in Olga Tavčar. Učbenike bodo predstavili v ponedeljek, 6. oktobra, ob 18. uri v galeriji Ars nad Katoliško knjigarno v Gorici.