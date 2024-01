Novo Gorico bodo preplavili šahisti z vsega sveta

V petek, 26. januarja, se v igralniško-zabaviščnem centru Perla pričenja 28. Hit Open 2024, mednarodni turnir v šahu z najdaljšo tradicijo in hkrati najbolj množično udeležbo v Sloveniji. Organizator, Šahovski klub Nova Gorica, v sodelovanju z družbo Hit na njem pričakuje več kot 140 udeležencev iz 16 različnih držav sveta. Turnir, ki je uvrščen v koledar Mednarodne šahovske zveze FIDE, bo potekal do petka, 2. februarja 2024, partije pa bo mogoče spremljati v živo ali preko spletnega prenosa.

Organizator vse šahovske navdušence vabi, da se udeležijo mednarodnega šahovskega dogodka v Perlinem konferenčnem centru. Turnir se pričenja v petek, 26. januarja, ko bo ob 17. uri na vrsti prvi krog. Prva poteza turnirja simbolično pripada gostiteljem turnirja, izvedel pa jo bo mag. Sandi Brataševec, predsednik uprave družbe Hit, ki je tudi generalni pokrovitelj turnirja.

Dnevno se bodo ob isti uri zvrstili ostali krogi, v soboto bosta odigrana dva kroga (ob 10. in 17. uri), zadnji 9. krog pa bo na vrsti v petek, 2. februarja, ob 15. uri. Še isti večer, predvidoma okoli 20. ure, pa je napovedana tudi razglasitev najboljših in podelitev nagrad. Igralci in ljubitelji šaha po vsem svetu si bodo partije lahko ogledali preko direktnega prenosa na spletu (chess.com, chess24.com, liechess.org, followchess.com).